Diego Matamoros está enfadado con Estela por hablar de su familia en 'GH VIP'

Diego Matamoros se ha puesto en contacto con 'Socialité' y asegura que tenía un pacto con Estela para entrar en 'GH VIP': no hablar de la familia de Diego para reinvindicar su concurso como Estela Grande, pero la concursante parece que no lo ha llevado estrictamente. Estela ha soltado en diversas sesiones detalles de la familia de Diego que no le ha hecho mucha gracia a su marido, pues se lo prometió. Diego Matamoros está molesto con su mujer por faltar a su palabra. Además, Estela no quería que su marido la defendiera para ser ella misma y no estar vinculada al apellido de su marido.