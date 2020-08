Una mujer anuncia que va a tener un hijo de Gil Silgado y él no lo sabe: "No quiero saber nada de él"

Pero, ¿por qué esta mujer decide anunciarlo en ‘Socialité’ y no se pone en contacto con el futuro padre? Hay una explicación. Esta mujer no ha sabido nada del famoso desde que mantuvieron relaciones sexuales y, además, no quiere saber nada de él.

La mujer se llama Eva, asegura que ha sido novia de José María Gil Silgado, que está segura al 100% porque no ha mantenido relaciones con otra persona y que piensa seguir adelante con el embarazo. Él no sabe nada y probablemente se haya enterado viendo 'Socialité'. "No quiero nada de él. Lo cuento porque es algo que no se puede esconder y hablo desde mi libertad y desde lo que he vivido", cuenta.