Estela se derrumba en 'GH VIP' tras no recibir la visita de Diego Matamoros

La salida de Hugo Castejón de ‘GH VIP’ ha dejado la casa muy relajada. Sus compañeros no soportaban al concursante y deseaban que fuera el expulsado por la audiencia. Después de que esto sucediera, Mila, Adara, Alba y compañía reflexionan sobre su convivencia con él.

Pero no todo es alegría en Guadalix. El hecho de que Noemí y Antonio David recibieran visitas de su familiares durante la gala hizo pensar a Estela que era ‘la gran noche de las sorpresas familiares’. Pero esto no fue así (solo recibieron visitas los nominados) y Estela se hunde y está cerca de dos horas llorando por no haber recibido la visita de Diego Matamoros que tanto ansía.