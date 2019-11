‘Socialité’ ha dado una exclusiva sobre Hugo Sierra que podría cambiar la imagen pública del uruguayo. Ayer, durante ‘Sábado Deluxe’, Hugo dijo que no había ido a ver a Adara a la casa (pese a que el programa se lo había ofrecido) porque ya tenía una exclusiva firmada con una revista. Pero una fuente cercana a ‘GH VIP’ ha contado a ‘Socialité’ que la razón no es esa, sino que no había dinero de por medio.