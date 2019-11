Carmen Borrego ha huido de las cámaras de ‘Socialité’ para no hablar con María Patiño en directo. El programa ha propuesto una reconciliación entre la presentadora y la hermana de Terelu pero parece ser que no estaba convencida. Carmen no ha querido hacer declaraciones pero María Patiño sí. Además, Gloria Camila niega tener una relación con el extronista Iván González.