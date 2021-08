Ayer Isabel Pantoja volvió a los escenarios y lo hizo ante una grandísima expectació n. La tonadillera conquistó a sus seguidores en Jerez de la Frontera con un repertorio en el que no faltaron los mensajes a su familia y a esos "amigos" que ella considera le han traicionado.

"Aunque me riñan luego me da igual, cuando yo salía en alguna foto había tanta gente que no se cabía, ahora salgo con los que tengo, con los que han quedado, con los de verdad"