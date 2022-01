El padre del hijo de Makoke estaba tan contento que no dudó en hablar amistosamente sobre Kiko Matamoros, su conocido archienemigo: " Kiko es un tío de puta madre , le quiero mucho y me divierte mucho verle, lo digo totalmente de verdad, ha mantenido a mi hijo durante 20 años", expresaba con gran ironía.

Para no dejarse nada en el tintero, Javier Tudela padre también mencionaba la deuda de Matamoros con Haciendo y hacía un extraño comentario sobre su nieto: "No se parece ni a mí ni a Makoke, se parece a Matamoros", algo realmente extraño cuando el colaborador y el pequeño no son parientes...