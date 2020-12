Kiko pasa las navidades junto a los hermanos Rivera y lanza un dardo envenenado a Isabel Pantoja: "No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte"

Estas han sido sin duda unas de las navidades más diferentes y especiales para Kiko Rivera . Este año, el dj no ha visitado Cantora y lejos de celebrar las fiestas junto a su madre, lo ha hecho con sus hermanos: Fran y Cayetano Rivera .

El cantante pasó el día de navidad junto a los dos toreros y sus respectivas mujeres e hijos en un restaurante rural. La velada se alargó hasta el anochecer y no dudaron en hacer alarde de su buena relación a través de sus redes sociales. " Lo importante en esos días es estar junto a la familia ", asegura Fran en un vídeo.

"Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño, incluso si es tu madre. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte", ha escrito en la misma plataforma.