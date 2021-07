José Luis Moreno no es el único ventrílocuo que está en el ojo del huracán, ya que son muchas las personas que han salido a la palestra para hablar de lo difícil que era trabajar con la mítica Mari Carmen y sus muñecos.

Varios presentadores y periodistas han roto su silencio y han hablado de su peor experiencia junto a la humorista. Pero no todo han sido críticas, Ángel Garó ha hablado en exclusiva en ‘Socialité’ y ha estallado para defender a su gran amiga.

Encarna Sánchez respondió hace años, muy enfadada, a las palabras que Mari Carmen le había dedicado a la periodista durante una charla con Rocío Jurado. La respuesta de la locutora de radio no se hizo esperar y fue realmente dura con ella.

“Procura no llamarme, porque te he calado (…) Tú habla de tus tonterías y gilipolleces con Doña Rogelia, pero de mí no hables, que soy una persona muy seria”, eran algunas de las frases que Encarna Sánchez decía contra la ventrílocua.