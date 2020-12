Alejandra Rubio

Alejandra Rubio se ha estrenado en este 2020 como colaboradora en televisión. Al principio estaba muy callada, pero luego ha ido sacando las uñas para defender a su familia. María Patiño tiene una opinión muy clara de la hija de Terelu Campos… que puede desatar la polémica. “Cuando la he visto expresarse de que cuando sale del plató ya piensa en otra cosa, me da la sensación de que no se toma esta profesión en serio”, ha opinado la presentadora de ‘Socialité’. “Creo que no se lo toma en serio y la belleza no es lo que te lleva al éxito, porque entonces yo estaría muerta de hambre”, ha sentenciado.