‘Socialité’ trae la última hora sobre el reality ‘GH VIP’. Los concursantes andan revolucionados y todos están dando rienda suelta a su carácter. Pero María Patiño tiene algo que decir con respecto a una de las participantes: “No he visto una persona tan clasista y tan despectiva como Alba Carrillo y tan poco generosa con sus relaciones amorosas y sus amistades” ha sido solo el inicio de su dura opinión hacia la modelo. “Lo tenía que decir, me he quedado relajada”, confiesa más adelante.