Mila Ximénez se sincera como nunca sobre su enfermedad: "Prefiero una vida más corta, pero más vida"

La colaboradora ha hablado sobre lo que le está suponiendo el cáncer que padece: “Tengo que reunirme conmigo misma un día y entender que somos dos: mi enfermedad y yo”.

Mila Ximénez se ha sincerado más que nunca en ‘Socialité’ junto a María Patiño sobre cómo le está afectando el cáncer que padece, una enfermedad que, de alguna manera, ha condicionado la forma en la que va a pasar las próximas navidades.

La colaboradora ha confesado que no se encuentra bien: “He pasado un tiempo donde he petado, donde la cabeza me ha dicho si todo esto merece la pena. Hace un tiempo me preguntaron si he aceptado la enfermedad, dije que el tratamiento sí y la enfermedad no. Ahora acepto la enfermedad pero el tratamiento no”, y añadía: “Ahora entiendo que soy otra persona”.

Las circunstancias no han acompañado a la periodista, que ha contado que el exceso de confinamiento no le ha hecho bien: “Llevo mucho tiempo confinada. Salí de la casa de ‘GH’, que no fue fácil, cuando salí fue el confinamiento, después tuve el herpes zoster que es un dolor muy complicado y, cuando creía que las cosas volvían a la normalidad, me diagnosticaron el tumor, el cáncer”.

María Patiño, gran amiga de Mila, ha querido saber por qué le cuesta tanto compartir sus debilidades. La colaboradora ha explicado que no es que le cueste explicar los malos momentos, es que “ahora solo hablo del tratamiento, de la enfermedad. Ya no sé de qué hablaba antes”. La presentadora ha querido animarla, pero Mila ha reconocido que no está en su mejor momento:

“Ahora va todo de la enfermedad, pero tengo que remontar y hacer una vida normal, que no la estoy haciendo. Tengo muchos miedos, a salir sola, a hacer la compra, pero tengo que cambiar”, y enfadada con la vida, aseguraba: “Esto que me ha pasado es una gran putada. Ya tenía edad de descansar y disfrutar, y que en este momento tenga este parón me ha parecido una jugarreta del destino muy cabrona. Estoy muy cabreada con esto. Lo único que espero es ganarle la batalla sacándole fuerzas de donde no la tengo”.

Mila ha comentado que un día su hija le dijo que lo que más le preocupaba no era la enfermedad en sí, “sino mi cabeza”, y reconoce que le da la razón: “Me da muchas vueltas la cabeza. Prefiero calidad de vida, esto que voy a decir es una barbaridad, pero prefiero una vida más corta pero más vida. Con más calidad de vida”.

La presentadora le contaba que, como amiga, a veces parece que le cuesta que la gente la quiera, pero nada más lejos de la realidad, lo que le sucede a Mila, según sus propias palabras es que no quiere ser una carga para nadie: “No, no quiero producir ni pena ni una atención exagerada. Esto no es una gripe, que es una semana mal, yo lo que os digo siempre es que es un proceso muy largo y lo sé porque me lo han dicho”, y concluía: “Tengo que reunirme conmigo misma un día y entender que somos dos: mi enfermedad y yo. Y hacer un trato: convivir de la mejor manera posible”.