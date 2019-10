Mila se ha sincerado en 'GH VIP'. Ha reconocido que, al principio, pensaba que María Patiño era antipática y le caía mal: “Con María me llevaba fatal”. Sin embargo, asegura que ahora son íntimas y que la ama. María Patiño ha querido responder en plató: “Nunca hemos tenido química, no nos saludábamos y no nos mirábamos a la cara”. Además ha reconocido que Jorge Javier hizo mucho para que ambas se dieran una oportunidad.