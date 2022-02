Gloria Camila Ortega celebraba su cumpleaños este fin de semana y lo hacía rodeada familiares y rostros conocidos como Ana María Aldón, José Ortega Cano, Violeta Mangriñán o Jacobo Ostos, que no quisieron perderse el evento.

Quien faltó a esa importante cita fue su sobrina, Rocío Flores, que sorprendía a todos al no asistir al cumpleaños. Su ausencia, ha desatado multitud de especulaciones, pero en ‘Socialité’ hemos descubierto cuál podría haber sido la verdadera razón por la que prefirió no ir.

Nuria Marín empezaba el programa dando las dos razones de peso que ella veía para que la sobrina de Gloria Camila Ortega no asistiera a su cumpleaños: “O bien le ha sentado mal el comentario que hizo su tía sobre su padre en ‘Ya son las ocho’ o no habría acudido para que no le preguntaran por la supuesta ruptura con su novio”, decía la presentadora.