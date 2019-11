La mujer que ha intercambiado mensajes con Sani Burgoa: "Él ha querido flirtear conmigo"

Al parecer el periodista se puso en contacto con ella por Instagram, con un mensaje en el que sólo puede ver la implicada y con el que quería establecer una conversación: "Me envió una carita con guiño con la lengua sacada". Antes, ya estaban a darse 'likes' en la red social estableciendo un cierto tonteo. Curiosamente, Santi Burgoa también se puso en contacto con Alba Carrillo de la misma forma.

"Es un poco raro que mande ese tipo de mensajes a chicas que no conoce de nada, ¿no? Porque a mí no me conoce de nada", explica la chica al equipo de 'Socialité'. Sin embargo, la mujer que supuestamente ha hablado con Burgoa ha sido muy clara sobre las intenciones del periodista: "Yo creo que ha querido flirtear conmigo".