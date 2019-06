El cara a cara de Patiño y Toñi Salazar: "María, cuando te cuente lo que ha pasado vas a alucinar"

Toñi Salazar entra en directo en 'Socialité' y María Patiño le pregunta por qué está enfadada con ella. La cantante ha dicho a la presentadora que no lo está pasando bien, por toda la información que se está diciendo, tanto de ella como de su hermana Encarna, desde su abandono de 'Supervivientes'. "No veo la tele porque lo paso muy mal, sufro muchísimo, no me gusta esta presión mediática, ni a Encarna ni a mí", ha asegurado Toñi.