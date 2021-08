La noche del domingo estuvo plagada de salseos en el pisito. Amor Romeira e Iván Díaz estuvieron más de una hora hablando con Violeta, una amiga de ex de ‘Gran Hermano’, que les transmitió muchas de las preguntas que los tuiteros querían plantearles. Una de ellas fue por qué a Iván le gusta más Rocío Amar que su compañera .

“Yo a Amor la quiero como amiga y me la llevo en mi corazón”, explicó el extronista. A Amor no le convencieron mucho estas explicaciones y consideró que Rocío Amar salía ganando. Iván intentó hacerle ver que no era así: “Te veo como amiga y eso es mucho más importante”.