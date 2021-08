“He vivido con él una historia muy bonita de amistad, de feeling, de todo”, le ha explicado la ex de ‘GH’ a su compañera Carolina Sobe . En el tiempo que han pasado conviviendo, Amor ha cogido mucho cariño a Iván y ahora le echa mucho de menos. Además, la cuesta entender que ahora que él está fuera está volviendo a hacer su vida, mientras que ella todavía no puede.

“Lo que no puedo es que me esté diciendo que se pare esto. ¿Cómo lo paro? ¿Cómo paro yo sentirme enfadada, que le echo de menos, que le quiero mucho y que me da asco y rabia que tenga contacto con otro tipo de personas?”, se preguntó Amor. Y en esas últimas palabras parecía estar uno de los motivos principales del mosqueo de la concursante, que ella misma aclaró poco después: “No quiero que tenga contacto con Rocío Amar, no me gusta”.