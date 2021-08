Miguel Frigenti visitó ‘Solos on the beach’ hace dos días y tuvo una fuerte discusión con Amor Romeira. El colaborador de ‘Sálvame’ hizo una serie de acusaciones a la inquilina del reality de mitele PLUS y ella, para demostrar que llevaba razón, decidió llamar a Sonia, la madre de Sandra Pica .

“Una de las cosas que dijo es que la madre de Sandra Pica me iba a poner una denuncia a mí”, expuso Amor. Sonia lo negó con rotundidad y aclaró que tiene muy buena relación con la ex de ‘Gran Hermano’. “Yo no le he visto nunca”, añadió.