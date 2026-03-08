Antía Troncoso 08 MAR 2026 - 13:35h.

La influencer, muy emocionada, muestra la especial sorpresa que le dejó preparada Alba Paul antes de marcharse a Honduras

Dulceida explica el motivo por el que su corazón iba "a mil" antes del salto en helicóptero de Alba Paul: "Estoy ya un poco mejor"

Hace apenas cuatro días desde que comenzó 'Supervivientes 2026', una nueva edición del programa más extremo de la televisión. Entre los concursantes de este año, se encuentra Alba Paul, influencer y mujer de Dulceida, con quien tiene una hija, Aria. Ambas forman una de las parejas más conocidas de las redes sociales y, aunque ahora están separadas por la participación de Alba en el reality, Dulceida muestra constantemente su apoyo a su mujer.

Alba Paul siempre tuvo el sueño de participar en 'Supervivientes', aunque no ha sido hasta este año cuando la influencer ha decidido dejar todo atrás para embarcarse en esta trepidante y extrema aventura. Eso sí, la empresaria tiene muy presente a su mujer, Dulceida, a quien quiso dejarle una sorpresa preparada antes de marcharse a Honduras.

La emoción de Dulceida al recibir una sorpresa de Alba

Ha sido esta mañana cuando Dulceida recibía una especial e inesperada sorpresa de parte de su mujer, Alba Paul, que desde el jueves pasado y tras superar su talasofobia al saltar desde el helicóptero se encuentra en los Cayos Cochinos, concretamente en Playa Derrota, con sus compañeros de concurso.

Con lágrimas en los ojos, la creadora de contenido mostraba en sus redes sociales el regalo que su mujer le había dejado preparado para que lo recibiese cuando ella ya no estuviese a su lado. "Me muero de amor. Me he despertado, han llamado al timbre y seis ramos de flores que siento como abrazos desde Honduras", escribía Dulceida en su publicación.

Unas flores que venían acompañadas de una nota escrita por Alba Paul, que contenía el siguiente mensaje: "Bebé, me encantaría estar ahí contigo disfrutando de nuestros primeros días en nuestra nueva casa. Pronto lo haremos las tres. Te quiero". Unas palabras conmovían a Dulceida: "Tengo a la mejor mujer del mundo. ¡Alba ganadora!"