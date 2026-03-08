Equipo Outdoor 08 MAR 2026 - 14:12h.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se van de nuevo de viaje juntos y eligen un entorno rural

Irene Rosales rompe su silencio sobre la inesperada relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Tamara Gorro y Cayetano Rivera continúan dando pasos en su relación y, si hace unos días fueron sorprendidos junto a Lucía Rivera, hija del torero, ahora han aprovechado el fin de semana para hacer una escapada romántica en un entorno rural. A pesar de que la pareja no ha compartido nada juntos en sus redes sociales, varias han sido las pistas que nos llegan a concluir que se encuentran juntos.

Ajenos a los rumores que apuntaban a una mala relación entre Cayetano Rivera y su hermano Fran Rivera por la relación que el primero mantiene con la influencer (ya se encargó el propio Fran de desmentirlo al programa 'Fiesta') continúan haciendo planes juntos y aprovechando cada momento para pasarlo en pareja. En esta ocasión, Tamara y Cayetano han elegido un entorno rural en el que desconectar unos días.

La escapada rural de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Tamara Gorro ha compartido varios stories en su perfil de Instagram en los que ha hecho partícipes a su 'familia virtual' de que se encontraba desconectando en un entorno rural, rodeada de naturaleza. Así lo ha confesado con mensajes como "Sábado: Paz y naturaleza" o "Sofá, chimenea, tranquilidad, con vistas a la naturaleza. Ay, qué maravilla, por Dios. Desconectar para conectar. He estado en un sitio espectacular, de relax, eso sí".

Aunque la creadora de contenido no haya nombrado ni grabado a Cayetano Rivera en ningún momento, hemos podido ver que se encontraban en el mismo sitio a juzgar por el vídeo que ha compartido el torero en sus redes sociales. Y es que la pareja se ha grabado por separado en el mismo lugar y disfrutando el mismo helado de coco. No cabe duda de que, a pesar de que intenten ser discretos, siempre son pillados.