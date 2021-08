"Mis padres se separaron por mi culpa"

Justo antes de que Carolina Sobe se enfrentase a su 'curva de la vida' en el pisito de 'Solos on the beach', el reality que puedes seguir en exclusiva a través de mitele PLUS, Amor ha querido recordar uno de los momentos más complicados de su vida: la separación de sus padres y lo mucho que le costó a su padre aceptar que era transexual.

Amor ha contado que sus padres se separaron cuando era una niña y está convencida de que su identidad de género y lo mucho que le costó aceptarlo a su padre fueron el principal motivo.

"Mis padres se separaron por mi culpa"

"Ellos en parte se separaron por mi culpa... sus conversaciones siempre eran las mismas y hablaban mucho de mí y de mis juegos. Mi madre decía que no me iba a imponer con lo que tenía que jugar y luego llegó el momento en el que quise ser Drag queen. Ella me apoyó, pero mi padre dijo que si ella me lo iba a permitir todo, se terminaba su relación", ha recordado la exgranhermana.

"Mi padre no miraba la realidad que tenía en su casa"

Amor ha recordado lo complicado que fue que su padre no lo aceptase: "Él no me decía nada, pero no miraba y eso es peor. Es como que aceptas pero no asimilas. Yo necesitaba a mi padre, pero no le tenía porque no miraba la realidad que tenía en su casa", ha contado emocionada.

"Sé que yo soy una lección para él, porque no le queda otra que quererme"

Además, Amor le ha explicado a Carolina la mentalidad que tuvo su padre en el pasado y su mal comportamiento: "Mi padre era la persona más transfobo del mundo porque veía un transexual en la calle y se paraba a darle una paliza. Por eso sé que yo soy una lección para él, porque no le queda otra que quererme y amarme".

