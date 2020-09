Anabel Pantoja se sincera con el nutricionista, el ex ‘GH’ Álvaro Vargas, y le habla de sus complejos y su ansiedad con la comida

El reto de Anabel Pantoja en ‘Sola’, el reality exclusivo de mitele PLUS , es llevar una vida más saludable, haciendo ejercicio y comiendo mejor para perder peso. Según cuenta, le sobran 12 kilos y le ha explicado al nutricionista y ex de ‘GH 14’, Álvaro Vargas , cuál es su relación con la comida y con su propio cuerpo.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha hablado durante la sesión de su mayor complejo a nivel físico. “Cuando yo perdí tanto peso se me cayó la piel tanto en la barriga, que no la tengo solo rellena de grasa, sino también de piel que se me ha caído, como en los muslos, que me los rozo. Cuando estaba gordita me rozaba y ahora por la piel caída me sigo rozando”, ha explicado Anabel. Además, ha añadido que su sueño sería verse sin eso, aunque para ello sabe que debe adelgazar y pasar por las manos de un cirujano.