En 'Quiero dinero', Kopérnika dijo que mentía cuando afirmó que no se había liado con nadie del trabajo

Miriam Saavedra opina que puede ser que no se acuerde

Antonio Montero ha pasado la noche con Miriam Saavedra en ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Han dormido cada uno en una litera y por la mañana no han parado de charlar durante el desayuno. Al colaborador de ‘Sálvame’ hubo una cuestión que no le estuvo rondando por la cabeza durante toda la noche: ¿por qué Kopérnika, la máquina de la verdad, dijo en ‘Quiero dinero’ que era falso que no se hubiera liado con ninguna compañera de trabajo?

Montero entró en ‘Sola’ para superar una de las pruebas que debe afrontar en ‘Quiero dinero’. Pero antes le preguntaron si se había liado alguna vez con una compañera de trabajo. Él dijo que no, pero la máquina de la verdad proclamó que mentía. ¿Por qué? “Me habrá visto cara de pillo, pero se ha equivocado”, le dijo a Miriam. Afirma que si de verdad lo hubiera hecho no tendría problema en decirlo.

Miriam cree que puede ser que no se acuerde, pero que en realidad sí pasara. “Yo he tenido hombres que han tenido muchas experiencia sexuales y que no se acuerdan porque han vivido una vida un poco loca”, le dijo la peruana. Pero Montero le respondió que como ese no es su caso sí que se acuerda. “Me extrañó un poco que la máquina dijera eso”, aseguró el colaborador.

Montero en ‘Sola’

Miriam Saavedra lleva más de una semana en el pisito y se ha mostrado muy contenta por tener la compañía de Montero. El colaborador llegó por sorpresa y con lo puesto, ya que desde ‘Sálvame’ se fue directo al pisito. Ambos han compartido historias, anécdotas, opiniones e hicieron algo completamente nuevo para el paparazzi: ¡depilarse las cejas!

Uno de los temas de los que hablaron fue del amor. Montero señaló que Isabel Pantoja siempre le ha parecido muy atractiva y ella le preguntó si se habían enrollado. El colaborador lo negó. Es más, reconoció que no se llevan especialmente bien.