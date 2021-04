Bea, de Fani y Rubén: "Todavía hay tensión no resuelta entre ellos"

La pareja ha alucinado al ver el reencuentro de Fani y de Rubén , uno de los más esperados de la noche. "Todavía hay tensión entre ellos. Hay tensión no resuelta", decía Bea nada más ver a la expareja en el plató.

Bea: "Pido un 'GH Dúo' para Fani y Rubén"

Dani G. ha mostrado su antipatía por Rubén y se ha mostrado cansado de verle protagonizando un cara a cara con Fani: "Estamos ya en 'La Isla de las Tentaciones 3', no en la primera edición. Igual hay tensión no resuelta entre ellos, pero porque él no ha ligado con ninguna chica", se ha quejado el también extentador.