Bea y Dani vivirán como niños en el pisito de ‘Solos’: ¡Bienvenidos al cole!

¡Vuelta al cole!

“A mí me encantan los niños, ¿y a ti?”, le ha preguntado Bea, “pues si te gustan a ti perfecto”, le ha respondido Dani, dejando claro que todavía no está muy preparado para cuidar a uno. “La verdad es que no me gustan”, ha añadido un poco nervioso sin saber muy bien a lo que se enfrentaba en el reality. Mientras inspeccionaban todo, Bea ha encontrado una nota donde les daban las primeras indicaciones para su estancia.