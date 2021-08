Justo unos minutos antes de que las puertas del pisito de ‘Solas on the Beach’ cerreran sus puertas por vacaciones , Amor Romeira y Carolina Sobe , sus últimas inquilinas, han tenido el privilegio de vivir un auténtico viaje emocional por los 32 participantes del reality. Sus llegadas, sus risas, los sustos más divertidos… ¡Han sido 350 días maravillosos!

Los ojos de Amor Romeira y Carolina Sobe se han llenado de lágrimas y emoción al ver un precioso vídeo recordando la entrada de los 32 habitantes al pisito de ‘Solas on the Beach’. ¿Recuerdas con quién compartió el pisito el Maestro Joao? ¿Y el momento en el que entró Noel? ¿Y la reacción de Dani al ver a Ari?

La persiana de Anabel, el susto de Gianmarco y la muerte, el susto de Iván a Amor con el globo, la noche de miedo de Julen, el pitidito de Noel y Marta… Amor y Carolina no llorado de la risa al recordar algunos de los sustos más divertidos que se han vivido en el pisito de ‘Solos on the Beach’.