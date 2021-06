Chiqui tuvo que abandonar el pasado lunes el pisito de forma precipitada tras sufrir una lesión. Pensaban que iba a ser “una tontería”, pero ha resultado ser mucho más grave: la ex de ‘GH 10’ sufre una rotura de ligamentos y no podrá volver a entrar a ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva a través de mitele PLUS.