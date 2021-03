Dani G . y Bea Retamal se quedan cada noche despiertos hasta las tantas. Desde que el primer momento que entraron en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , la complicidad y la química entre ambos se ha dejado sentir… hasta tal punto que acabaron se liándose . Bea rompió con su novio y ahora están cada vez más acaramelados en el pisito.

Esta mañana, mientras leían los tuits de los espectadores, reflexionaron sobre por qué suelen quedarse despiertos hasta las tantas de la noche. Con los colchones en el suelo y abrazados, están hablando y hablando sin parar. Precisamente ese momento, entre charlas y besos, es el favorito del día para Dani. Ha explicado que, después de todo el día haciendo actividades, por fin tienen un rato para estar liberados, como si hubieran terminado de trabajar y pudieron disfrutar de estar juntos. “Me encanta cuando Dani me dice ‘no me quiero dormir”, comenta Bea, abrazando con ternura a su compañero.