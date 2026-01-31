Antía Troncoso 31 ENE 2026 - 01:11h.

Diez años después, Karmele Marchante regresa a la televisión y se reencuentra con sus excompañeras Terelu Campos y Lydia Lozano

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana acuerdan una "promesa" en su histórico enfrentamiento en '¡De viernes!'

Compartir







Tras una década alejada de la vida pública, Karmele Marchante regresaba a la pequeña pantalla en '¡De viernes!'. La que durante años fue un personaje estrella de la televisión, regresaba a Telecinco, donde volvía a encontrarse con varios de sus excompañeros, entre ellos, las colaboradoras de nuestro programa Terelu Campos y Lydia Lozano.

Karmele llegaba al programa con muchas ganas de hablar, pero, previo a hacer su entrada triunfal al programa para conceder una íntima y sincera entrevista, Terelu Campos y Lydia Lozano, que durante años compartieron plató con ella en 'Sálvame', tenían un esperadísimo reencuentro con su excompañera.

Antes de que Terelu y Lydia saliesen del plató para reunirse con Karmele, Santi Acosta les preguntaba cuánto tiempo llevaban sin verse: "Creo que hace diez años. No recuerdo haber coincidido con ella", señalaba Terelu. "Hace mogollón", añadía Lydia.

Lydia Lozano sobre Karmele en su rencuentro con ella: "Fue un icono televisivo"

Nada más verse, las tres se daban un tierno abrazo. "Estás estupenda", le decía Terelu Campos a Karmele Marchante. Por su parte, Lydia Lozano le dedicaba unas bonitas palabras a la invitada de esta noche: "Una de las personas por las que más me preguntan es por ella. Fue un icono televisivo. Era muy grande en las batallas y en los enfrentamientos creo que era brutal y metía muy bien los dedos a la hora de preguntar"

A lo que Terelu Campos se sumaba y añadía: "No se puede hablar de la crónica de este país ni del periodismo del corazón sin hablar de Karmele, eso es una realidad". "He trabajado en 'Tómbola', en 'A tu lado', en 'Sálvame'.... Hemos estado muchos años y hemos visto de todo", puntualizaba Lydia, a lo que Karmele decía: "Hemos vivido de todo”