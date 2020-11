Gianmarco reprocha a Elena la actitud que tuvo su mejor amigo durante una videollamada: "No me gustó lo que hablé con él"

Fue el caso de Elena. Gianmarco habló con su mejor amigo, Mario, pero no terminaron de hacer buenas migas. El ex de Adara no ha dudado en decírselo a la invitada nada más recibirla. "Las cosas que hable con Mario no me gustaron mucho, me parecieron raras. Es un poco particular", se ha sincerado. "Vengo aquí a resolverte las dudas. Empezaron a decir que él estaba enamorado de mí. Pero no, a Mario no le gusto yo. No sé si puedo hablar de esto pero…vamos por dos diferentes caminos", ha querido hacerle entender Elena. "Me dijo que fuiste a pillarle en muchas cosas. Tú le estabas preguntando cosas muy diferentes a lo que él te quería contar".