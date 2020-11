Gianmarco Onestini ha entrado en ‘ Sola/solo ’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , con la intención de enamorarse. El concursante, que ha ido teniendo diferentes citas a lo largo de estas semanas, ha pasado una tarde con sus fans sin conocer a ninguna chica . Eso sí, Gianmarco no ha perdido el tiempo y ha hecho una proposición en firme al programa.

Gianmarco pide una cita con Lara Álvarez

El italiano ha ido respondiendo a algunas de las preguntas que sus seguidores le han dejado en twitter . Gianmarco ha hablado de lo mucho que le gusta “ hacer el amor ” y ha asegurado que sus antiguas relaciones fallidas no le están influyendo a la hora de abrirse con las solteras.

Una de las internautas ha querido preguntarle a Gianmarco qué visita le gustaría recibir dentro del pisito y le ha puesto como condición que debía elegir a alguien que no fuera de su familia. Gianmarco, que en un principio había pensado en su hermano Luca , se ha sincerado con la audiencia y ha confesado quién es la persona con la que le gustaría compartir una tarde en ‘Solo’.

“El otro día estaba viendo los otros programas de Mediaset (‘La casa fuerte 2’) y una persona con la que me gustaría… por ejemplo… es Lara Álvarez”, ha empezado diciendo nervioso y sin saber muy bien qué decir. “Es una gran profesional y una gran periodista. Solo la he visto dos veces pero siempre es un placer verla. Tiene una sonrisa maravillosa y es una persona muy amable. Me gustaría que tomáramos un té juntos”, ha reconocido bastante cortado.