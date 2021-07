Inma y Julen se besan: "Penitencia cumplida"

Inma y Julen han tenido una tarde de lo más entretenida en 'Solos', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS . Les ha tocado jugar a una de las pruebas favoritas en el pisito: '¿Reto o morreo?

Este juego es muy fácil, los inquilinos tenían que pasar una serie de pruebas, si no lo conseguían tenían que cumplir penitencia. ¿Y cuál es esa penitencia ? Pues un morreo ... largo. Han tenido que cepillarse los dientes con mostaza, Julen le ha tenido que pasar hilo dental por los dientes a Inma, se han pintado corazones en la espalda con kétchup... Y también ha habido alguna prueba que otra de lo más sensual y atrevida.

Inma tenía que comerse un plátano, mirar a Julen fijamente y además, decirle "guarradas". La inquilina de primeras no sabía muy bien cómo hacerlo y no ha sido muy sensual. Le ha dicho que le gustaba mucho Julen, "eres un tío muy sexy, además dicen por ahí que estás bien dotado". Pero la vergüenza ha podido con ella, y en varias ocasiones ha tenido que escuchar el pitido de la vecina. Vamos que no lo ha hecho muy bien.