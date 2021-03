“Os veo que muy, muy, muy, pero muy bien”, ha destacado Jorge, “os veo demasiado bien”, ha añadido. Algo que le ha llamado mucho la atención ya que ni se conocían de antes ni nada. Un detalle que no le ha pasado desapercibido a uno de las personas que más conoce a Dani. “¿Tú sabes cómo soy yo con las chicas?”, le ha preguntado el extentador, y es que él mismo está que no se lo cree, “estoy aquí totalmente diferente”, ha apuntado Dani. Jorge ha visto un gran cambio en él, “este chaval no es el que se fue de mi piso”, le ha dicho.