Las confidencias en el ‘pisito’ de ‘Solos’, el reality show de Mitele Plus, están a la orden del día y no hay jornada en la que no descubramos algo nuevo de nuestros participantes. Julen e Inma se están confesando como nunca y desvelando algunos de sus mayores secretos.

El extronista de ‘MyHyV’ y la participante de ‘La isla de las tentaciones’ han dado respuesta a una serie de incógnitas de los espectadores del programa: cuál ha sido su peor experiencia sexual y si tendrían algo el uno con el otro.

La peor experiencia sexual de Julen e Inma Campano

Julen de la Guerra e Inma Campano se han sincerado sobre su peor experiencia en la cama. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 2’ aseguraba que la suya fue “la última”: “Fue un intento raro que no fue nada. Hay veces que no te compenetras y no llegas a nada. El chico se puso nervioso…” aseguró la habitante del ‘pisito’.

Por su parte, Julen sacaba a la luz un episodio que vivió durante uno de sus encuentros amorosos. “Mi peor experiencia me ha pasado dos veces y con dos chicas diferentes. Se me hicieron caca en la cama”, confesaba el extronista de ‘MyHyV’.

¿Tendrían algo Julen de la Guerra e Inma Campano?

Los participantes del reality show de Mitele Plus han respondido a esta jugosa pregunta que se hacen muchos espectadores. Entre ellos hay mucha sintonía, pero ¿tendrían algo el uno con el otro más allá de una amistad?

Hay que recordar que ambos fueron tronista y pretendienta en ‘MyHyV’ y que él aclaró que no la había echado porque no se sintiera atraído por ella. El motivo fue que se enfadó con ella: “Estaba irritadísimo, me dijiste algo que no me acuerdo, me sentó un poco mal y decidí echarte”.

Con aquella confesión, Julen de la Guerra dejo claro que no la había echado porque no le gustara, pero ¿cómo están las cosas ahora? El extronista prefería no mojarse en su contestación y respondía con un simple “yo no lo sé”.

Ella, por su parte, parecía dejar una puerta más abierta: “Yo soy de las que piensan que donde hubo fuego, cenizas quedan”. A lo que él respondía: “Veremos los acontecimientos”.