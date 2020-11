Los deseos de Gianmarco se hacen realidad: ¡Lara Álvarez le visitará en el pisito de 'Solo'!

Los sueños de Gianmarco Onestini se hacen realidad en 'Solo', el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . El italiano lleva ya un mes en el pisito y su objetivo durante esta aventura es encontrar el amor. Para ello, ha tenido videollamadas con varias chicas y algunas de ellas incluso le han ido a visitar. Pero, además de con ellas, el italiano pidió tener una cita con... ¡Lara Álvarez! Mañana a las 14:30 h. su deseo se cumplirá y la presentadora le dará una sorpresa a Gianmarco.

Hace unos días, el inquilino del pisito estaba respondiendo a las preguntas de sus seguidores y uno de ellos quiso saber qué visita le gustaría recibir de alguien que no fuese de su familia. El primero en el que Gianmarco pensó fue en su hermano Luca, pero como no valía esa respuesta, dio otra que nos dejó de lo más sorprendidos: "El otro día estaba viendo 'La Casa Fuerte 2' y una persona con la que me gustaría… por ejemplo… es Lara Álvarez”.