Antes de irse, Maite estaba un poco estresada porque tenía muchas cosas que hacer y no le daba tiempo: peinarse, maquillarse, lavarse los dientes… ¡debía darse prisa! “¡La crema, corre, corre!”, decía mientras iba de un lado a otro de la casa. Cuando ya la apremiaban para salir seguía quejándose (mientras se pintaba la raya del ojo): “¡ Ay, señora! ¡Que no me da tiempo !”.

Una vez que ya tenía todo su equipaje en la puerta seguía sin animarse a marcharse. Pero dar el paso y abandonar el pisito de ‘Sola’, quiso mandar un mensaje de cariño a todas las personas que la han estado siguiendo y apoyando durante esta aventura: “¡Gracias a todos, amores! ¡Os amo! Estaremos en contacto!” También nos contó que le daba mucha pena abandonar el reality: “Qué pena, qué pena que me voy. Es como que no me quiero ir, que me atrapa el piso”, decía. Pero al final tuvo que hacerlo, no sin antes avisar: “Seguro que se me olvida alguna cosa por ahí”.