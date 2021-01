Maite Galdeano hace balance de su estancia en ‘Sola: “Estoy más espabilada. No se me olvidan tanto las cosas”

La mañana ha empezado muy movidita, Iván la ha entrenado muy duro para ponerla en forma. Ejercicios de todo tipo para mantener la línea y tonificar. Después de este esfuerzo, el programa le había preparado una gran sorpresa: ¡Un supertratamiento de belleza! Y como no puede salir de su pisito, pues le han montado la clínica en casa. Marisol le ha preguntado lo que se ha hecho, lo que menos le gusta de su cuerpo, lo que se retocaría, lo que no… y es que a Maite le gusta cumplir años, “pero que no se note”, ha asegurado.

Este tratamiento ha durado dos horas, dos horas de relax para Maite. Además Marisol le ha dejado una bata/albornoz, y no ha podido quedar más encantada con la prenda. No le gusta nada los albornoces que te dan en los hoteles o en los spa, son gigantes y no luce tipazo. Pero con este ha alucinado: “¡Mira qué salto de cama!”, ha exclamado.

Tras acabar la sesión de belleza, Maite ha hecho balance de su estancia en el pisito, se nota diferente y todo se lo debe al reality, "me hacía falta este programa", ha asegurado, porque estar en sola "me ha dado un empuje a la cabeza, estoy mas espabilada, no se me olvidan tantas las cosas", ha reflexionado. Y ahora se ve capaz de cualquier cosa, "soy imparable", ha explicado, Y lo es tanto que está preparada para 10 mil realities.