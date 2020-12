Las emocionantes palabras de Maite Galdeano sobre Kiko Jiménez: "Ahora me gusta que esté con Sofía"

El motivo de la desconfianza de Maite Galdeano

"A ver, Kiko Jiménez se ha integrado en nuestra vida, es el novio de Sofía Suescun, mi niña del alma, y tengo que decir que al principio no me lo creía porque siempre que iba a un plató yo lo pasaba muy mal con él porque me rebatía siempre y a Sofía lo mismo…”, ha empezado contando. Maite ha sido una de las más críticas con la relación y nunca ha terminado de fiarse de las verdaderas intenciones de Jiménez: “La forma de enrollarse que tuvieron no me lo creía tampoco. Sofía vino a casa con él y yo le dije que no. En normal, si yo iba a un sitio y él se metía conmigo siempre, a Sofía le hacía lo mismo… y de repente, me lo presenta como su novio pues la verdad que me chocó”.