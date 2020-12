Las últimas horas de Maite Galdeano antes de entrar en 'Sola': su aparatoso accidente con una guindilla

Maite Galdeano ya la está liando incluso antes de entrar a concursar en ‘ Sola ’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Nuestra nueva inquilina se ha despedido de su familia y ha tenido un percance que casi acaba en tragedia. Maite se ha tragado una guindilla comiendo y ha montado un auténtico circo en Instagram ¡Menuda la que se nos viene!

La especial noche de Maite Galdeano

El accidente de Maite antes de 'Sola'

A la mañana siguiente, Maite ha terminado de hacer su maleta y ha dado sus primeras impresiones antes de empezar la aventura. “Me voy a mi gran reality de ‘Sola’”, ha expresado con su característica entonación. “Igual luego empalmo y me voy a las Maldivas”, ha vacilado.

Kiko Jiménez ha grabado todos los movimientos de su suegra , quien estaba comiendo antes de que el coche de producción la fuera a buscar para llevarla a Mediaset . En ese momento, Maite ha sufrido un accidente y se ha atragantado de manera escandalosa . “Sofía, me muero ”, ha se le ha escuchado decir.

La de Pamplona ha explicado que se había tragado una guindilla y que, literalmente le quemaba “todo”. “A ver si no vas a llegar a la casa”, ha bromeado Kiko preocupado por no poder disfrutar de estas vacaciones sin su suegra: “Me quema, me quema”, ha continuado ella debatiéndose entra la vida y la muerte.