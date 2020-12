La declaración de intenciones de Maite Galdeano

“Bueno chicos, por fin entro en la casa de ‘Sola’ y además coincide con las vacaciones de navidad , esas vacaciones que yo jamás he celebrado y que me parece que este año van a ser las más divertidas de mi vida. Las voy a vivir muy intensamente”, ha empezado prometiendo.

La exconcursante de ‘GH 16’ ha pedido a todos sus seguidores que la apoyen durante su paso por el reality y les ha invitado a no perderse ninguno de sus movimientos dentro de la casa: “Lo único que quiero es que todos me sigáis en el programa, en las redes y que os bajéis la aplicación de mitele PLUS, que solamente son tres euritos al mes- eso no es nada, un café con leche- y me vais a poder ver las 24 horas del día en vuestro teléfono”, ha explicado eufórica.