Maite Galdeano y Raquel Lozano firman de una vez por todas la paz: "No tengo nada en contra tuya"

Maite y Raquel se convirtieron en enemigas íntimas en 'Gran Hermano 16'

Maite Galdeano se ganó la enemistad de toda la casa de 'Gran Hermano 16' en tan solo una semana. La navarra no logro hacer buenas migas con ninguno de sus compañeros, pero hubo una en especial con quien protagonizó tensos enfrentamientos: Raquel Lozano. 'La elegida de Dios' no podía ni ver a la extremeña y ambas se hicieron la convivencia imposible en el reality.

El programa ha decidido dar la oportunidad a Maite de resolver sus diferencias con su enemiga. "¿Te acuerdas de la semana del apartamento? Pues ahora te la voy a devolver", se ha reído Raquel nada más entrar al pisito. "¡Hombre Raquel, no me lo esperaba!", le ha saludado Maite. "Te veo muy bien, me ha hecho hasta ilusión verte, tenia miedo de como me ibas a recibir", le ha confesado la ex de Suso. "No hombre, estoy muy receptiva a todos", le ha asegurado ella.

"Te veo más tranquila. Antes era insoportable estar contigo. Nunca he tenido nada en contra tuya como persona, como concursante sí. Entiendo que eres la madre de Sofía y que había cosas que no te gustaban", ha explicado Lozano. "Venía de unos años de mucha pólvora", le ha hecho saber Galdeano. "Yo también venía de una época mala, en 'GH DÚO' me lo pase mejor", ha añadido ella.

"Eres una persona inteligente y sabes estar, pero cuando te metes en el mundo del reality te desbordas. Ahora veo los confes esos de : 'muere, muere' y me parto", ha recordado Raquel. "Oye que tú también me sacabas de quicio, se te salían los ojos conmigo, menuda cuchillada me diste en el jardín", ha respondido ella.

"Yo creo que tu novio Remi te ha tranquilizado", ha acertado al exconcursante de 'Gran Hermano'. "Yo también estoy muy feliz con una persona anónima que me quiere mucho y me cuida, sin tonterías, ni postureos", ha desvelado.

Maite y Raquel han recordado a algunos de sus compañeros de edición. "Con Amanda me sigo llevando bien pero con la del reborn, con el tiempo me di cuenta de lo mala y falsa que he sido", ha desvelado Raquel refiriéndose a Marina. "Quique fue un poco 'metemierde". "Conmigo no sé qué le pasó, me pareció muy estúpida la forma que tenía de reacción conmigo. Me ponía verde en Twitter", ha coincidido la de Pamplona.