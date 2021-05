Esta mañana en el pisito se ha liado una muy gordo. Steisy ha protagonizado un fuerte encontronazo con su hermana por Pablo . Todo ha empezado cuando Cristina le ha contado que Pablo sigue bloqueando a sus fans en redes, algo que no podía hacer.

Steisy , entonces, le ha pedido explicaciones a Pablo, y él a su vez le ha confesado que Cristina ha cargado contra él en redes, "tu hermana me ha puesto de caer de un burro, gritándome, llamándome mierda de persona , diciendo que te tengo manipulada, que te trato como una puta mierda y muchas más cosas", le ha contado.

Lo que ha dicho la hermana de Steisy de Pablo en redes

Steisy para quedarse tranquila ha vuelto a llamar a su hermana y ha acabado a gritos con ella por lo que ha hecho en su Instagram. "No hagáis un circo de esto" , le ha chillado Steisy por teléfono, y le ha pedido a su hermana y a su madre que respeten sus decisiones.

Tras esta bronca familiar, Manuel ha querido tranquilizar a su compañera de piso. Tapados con la manta, Steisy ha abrazado a Manuel y el extentador le ha dado algunos consejos, "si por tu bien te tienes que mantenerte ajena a ciertos temas, hazlo", le ha dicho, "no te traigas al presente cosas del pasado porque te hacen daño" , ha añadido.

"No le tienes que dar más vueltas", le ha dicho porque ella no ha hecho nada malo, simplemente "ha habido un malentendido entre su familia y Pablo. "Nadie te tiene que decirte cómo tienes que hacerlo”, así que "no dejes que nadie maneje tu vida, ni tu familia, ni tu novio ni los telespectadores", ha subrayado.