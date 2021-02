Marta Peñate y Noel Bayarri estaban analizando el pasado de ambos en ‘Solos’, el reality exclusivo de mitele PLUS , cuando él le preguntó por Alessandro Livi . Ella reconoció que, durante una semana que lo dejó con Lester, se lio con él en una discoteca de Madrid. Pero además destapó qué ocurrió con Patri, la novia de Livi, durante la grabación de la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’.

La entrada de Patri y Alessandro Livi en ‘La isla de las tentaciones 2’

Pero también en la villa de las chicas hubo lío. Cuando Patri llegó y Marta se enteró de que era la novia de Aless, le dijo que creía que él y Lester no tenían buen trato. Ahí empezaron los problemas: “Ella se cabreó conmigo, me montó un pollo y estuvimos sin hablar todo el concurso ”.

Además, recordó un incómodo episodio que ocurrió durante una cita. Ella y Beltrán empezaron a discutir si República Dominicana es un país del segundo o del tercer mundo. Marta se metió por medio y se lio parda. La canaria ha acusado a Patri de “meter baza” entre las chicas y los solteros y de estar siempre diciendo que ellas no les importaban a ellos. “No hace falta que la otra persona te importe la vida para que te líes con él”, le dijo Marta a Noel en el pisito.

Ya fuera de ‘La isla de las tentaciones’, la opinión de Marta sobre Patri ha cambiado: “Cuando salimos de allí me ha resultado que no es mala niña y ahora me llevo bien con ella”.