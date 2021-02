Marta Peñate salió anoche de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , y se dirigió al plató del debate de ‘La isla de las tentaciones’. Allí estaba Lester , su exnovio, con el que tuvo un cara a cara muy diferente del ocurrido hace una semana. En esta ocasión, Marta no se dejó llevar por los nervios y siguió los consejos de Noel Bayarri, que en el pisito ha insistido varias veces en que contralara sus impulsos.

Marta, muy enfadada con el mensaje de Patri

Estas palabras enfadaron muchísimo a Marta, que se lo recordó a Noel en más de una ocasión. “¡No me ha gustado nada! ¿Cómo que payasa? ¡Payasa, tú!”, comentaba la canaria, muy enfadada. En ese momento Noel le paró los pies para que, de nuevo, no entrase al trapo. “No, no, no es payasa tú, no le hagas caso. ¿No te lo puedes pasar bien? Será ella la que está amargada en su casa, que no te meta a ti en su amargue”, le aconsejaba a su amiga.