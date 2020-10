Marta Peñate le escribe una carta a Sofía Suescun para retomar su amistad y ella responde: "Parece un ex"

“Me ha hecho mucha ilusión volver a saber algo de ti. Me gusta ver que aún me guardas tanto cariño, yo también a ti. Hemos tenido comentos malos, momentos en los que me he llenado de rabia y he podido decir cosas que ni siento. Entiende que te quería mucho y que soy una rabiosa que dice cosas bajo la rabia de saber que nos alejábamos. Cuando veo imágenes nuestras juntas se me remueve el estómago. Me encantaría verte y hablar y darte un beso. Tengo muchas cosas que contarte, espero que cuando salgas me llames. Hay muchos recuerdos contigo en mi vida”, escribió Marta.