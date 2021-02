El vacile de Adelina Seres a Noel Bayarri por sus intentos de ligar con ella

Noel Bayarri y Marta Peñate han hablado con Adelina y su novio Edu en 'Solos'

Noel intentó ligar con Adelina después de verla en 'La isla de las tentaciones'

Adelina Seres ahora es novia de Edu Neira, soltero de la segunda edición del reality

Noel Bayarri intentó ligar con Adelina Seres tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, pero no logró su objetivo y ahora la exnovia de Jose está con Edu Neira, uno de los tentadores de la segunda edición del programa. Ambos han tenido una videollamada con Marta Peñate y Noel Bayarri en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS.

Noel confirma que le gustó Adelina

Hace unos días, Noel le confirmó a Marta que había intentado un acercamiento con dos participantes de ‘La isla de las tentaciones’: Melodie y Adelina. No logró su objetivo y ahora ambas tienen pareja. Melodie está con Beltrán y Adelina, con Edu. En tono de broma, Mojo Picón comentó que a la rubia le gustan los funcionarios: su ex Jose es Guardia Civil y su actual pareja, bombero. Por eso comentó que se iba a preparar la oposición de Correos, a ver si así conseguía que se fijara en él…

En cuanto se ha conectado a la videollamada, Adelina le ha preguntado a Noel que qué tal lleva la oposición y todos se han partido de risa. Luego le ha dicho que Edu le puede ayudar a aprobarla…

Así empezó todo entre Edu y Adelina

Edu ha contado cómo comenzó su relación con Adelina. Se intercambiaron los teléfonos y él empezó la conversación comentando la foto de perfil de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. A partir de ese momento todo fluyó entre buen rollo y vaciles, hasta que llegó el amor.

Noel le ha recomendado a Marta que tome nota de lo que es una relación sana, en referencia a la de Edu y Adelina, y ella le ha respondido diciéndole que aprenda cómo se logra conquistar a una chica como la ex de Jose, ya que él no lo logró.

Beltrán reacciona al intento de ligoteo de Noel con Melodie

Aparte de con Adelina, Noel intentó ligar con Melodie a través de Instagram. Sobre eso hablaron con Beltrán, su novio, que se tomó muy bien esos intentos de acercamiento a su chica. Le parecen normales ya que Melodie es guapísima y no le molestan, al revés.

