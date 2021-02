Marta Peñate y Noel Bayarr i han hecho muy buenas migas en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Durante el desayuno de este miércoles han estado charlando y han destapado algunos secretos que no conocíamos y que nos han dejado de lo más sorprendidos. Por ejemplo, a qué dos chicas de ‘La isla de las tentaciones’ ha escrito Noel con intención de tener algo más que una bonita amistad.

Mayka se interesa por Noel

Marta aprovecha la mínima para arremeter contra Mayka, la que fuera su compañera en ‘La isla de las tentaciones’. Noel reconoció que la murciana se puso en contacto con él a través de Instagram, pero que nunca llegó a responderla. Tras conocer esta información, la canaria estalló: “A mí me jo*** las chicas así, no la gusta ningún tío que no sea famoso”. Noel no está de acuerdo y aquí defendió a Mayka: cree que Marta no sabe si la rubia escribe a más gente o no. Además, aprovechó para lanzarle una pulla a su compañera en el pisito: “A cada uno le tira lo que le tira. A ti te gustan las narices pronunciadas y el acento italiano del sur”, dijo, refiriéndose a Lester.