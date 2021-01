La historia de amor de Rafa Mora y Macarena: infidelidad, perdón y planes de boda

La ruptura televisada de Rafa Mora y Macarena

En el 2017 llegó uno de los momentos más duros para la pareja. Se hicieron públicos los rumores de infidelidad por parte de Macarena, a la que se acusaba de haberse liado con su exnovio Ian. La exconcursante de ‘La casa fuerte’ lo negó, pero el polígrafo destapó su mentira. Incluso Conchita quiso hacer una aclaración, para que no hubiese lugar a dudas: “Esta pregunta se la he repetido hasta en cuatro ocasiones, yo quiero mucho a Rafa, lo he hecho por él. Pero no hay lugar a dudas: Macarena miente”. El extronista no daba crédito a lo que estaba pasando: “Ella me ha jurado y perjurado que no se había acostado con Ian”. Por todo ello, Rafa Mora cortó su relación con Macarena en pleno directo.