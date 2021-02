Yola Berrocal hizo una videollamda con Rafa Mora y Macarena Millán en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . La ganadora de ‘La casa fuerte’ tiene muy buena relación con Macarena desde que coincidieron en la misma edición del reality y la charla parecía ir muy bien hasta que Rafa Mora soltó un comentario que sentó muy mal a Yola . “Pero amor…”, le recriminaba Macarena cuando lo dijo. Yola, muy enfadada, se hartó y acabó colgando.

Rafa Mora le recuerda a Yola un episodio con Dinio

Rafa Mora le estaba contando a Yola Berrocal que desde que está en el pisito no ha tenido relaciones sexuales con su novia (ella se niega a hacerlo con las cámaras delante) y eso hace que se “suba por las paredes”. Por eso, el colaborador de ‘Sálvame’ le dijo a Yola: “Yo ayer en el baño me hice la que le hiciste a Dinio en el autobús ”. Esa frase le hizo mucho daño a la invitada: “Lo siento mucho por maca, peo hasta aquí”. La novia del extronista también le echó en cara sus palabras.

La amenaza no se cumplió (colgaría más tarde) y Yola siguió hablando con la pareja, pero muy enfadada. Le dijo a Rafa que con esa frase solo quiere hacerla daño y que no es la primera vez que la dice. Negó que fuese verdad y cargó duramente contra Rafa Mora. Él intentó defenderse diciendo que no iba a malas, que era una broma y que lo único que hacía era comparar la situación con la que él ha vivido, pero ni Yola ni Macarena lo vieron así.